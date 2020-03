Coronavirus: Montuori, posticipato termine per bando "Reinventing cities"

- Posticipato dal 4 maggio a 5 giugno il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse del bando internazionale "Reinventig cities" a Roma e a Milano. Ad annunciare la scelta sulla sua pagina Facebook l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale Luca Montuori. "In un momento storico così delicato e complesso - scrive l'assessore - è fondamentale per l'amministrazione portare avanti i progetti che puntano a immaginare e migliorare la città, a ipotizzare uno sviluppo diverso. Per questo, in coordinamento con Milano e con gli organizzatori, abbiamo deciso di prorogare il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse del bando internazionale Reinventing Cities dal 4 maggio al 5 giugno 2020". La proroga riguarda tutti i siti in gara: ex Mira Lanza, ex Filanda, ex mercato di Torre Spaccata, ex istituto Vertunni e le aree dismesse della Stazione Tuscolana di Fs Sistemi Urbani. "Il gruppo di lavoro, gli uffici e l'assessorato - assicura Montuori - proseguono attivamente e costantemente anche in questa fase un attento lavoro di analisi e di supporto per continuare a fornire informazioni e chiarimenti sui diversi siti in gara. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul concorso sono disponibili all'indirizzo https://www.c40reinventingcities.org/". (Rer)