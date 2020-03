Coronavirus: gruppo M5s Pomezia dona indennità a emergenza

- Il gruppo consiliare di maggioranza del M5s di Pomezia, il presidente del Consiglio comunale, il sindaco e gli assessori hanno deciso di donare le indennità, totali o in quota parte, in favore delle organizzazioni di volontariato e Protezione civile. "In un momento - scrivono - di estrema difficoltà per la nostra città e per il Paese intero di contribuire, anche economicamente, per fare la propria parte con senso civico, responsabilità e spirito di comunità donando a chi sta aiutando la nostra città tramite servizi essenziali, come la consegna dei farmaci, la spesa a domicilio e l'aiuto delle persone in difficoltà. Tutti insieme supereremo questo periodo di emergenza". (Com)