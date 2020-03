Coronavirus: Stefania Craxi su vertice europeo, ecco il copione di un’emergenza

- “E se il rinvio di quindici giorni di ogni decisione (e poi chissà a quando ancora) scaturita dal vertice europeo dello scorso giorno fosse parte di una strategia più ampia, o meglio, di una messa in scena premeditata e ben orchestrata con tanto di regia?". È questa la domanda che si pone la senatrice di Forza Italia Stefania Craxi. "Pensiamo male e sfogliamone il copione - scrive in una nota -. Primo. Si accendono le polveri e si da vita allo scontro sulla soluzione che farebbe fare un passo in avanti sotto ogni profilo all’eurozona, ossia gli eurobond, ai quali, ovviamente, con buona pace degli ‘euro-ideologici’ nostrani (quelli del ‘siamo tutti sulla stessa barca’) viene riservata una sonora bocciatura. Secondo. Si fa trascorrere, o meglio, si perde del tempo prezioso in cui, sotto il peso dell’emergenza sanitaria il numero dei morti sale, lo scoramento e lo sconforto pure, le borse tracollano e la situazione economica e finanziaria dei paesi più esposti, come l’Italia, si fa sempre più grave. Insomma, si punta una pistola fumante sulla tempia dei refrattari. Quale miglior condizione per trattare? (segue) (Com)