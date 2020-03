Coronavirus: Stefania Craxi su vertice europeo, ecco il copione di un’emergenza (2)

- "Terzo - continua Stefania Craxi -. Tra vertici, bilaterali e pourparler si fa breccia nel fronte degli oppositori che, in fondo, si scoprono meno contrari ad altre soluzioni di quel che danno a vedere. Alcuni, così, trattano in solitaria e chi ha più forza, politica e militare, ottiene per sé una diversa ‘interpretazione’ delle regole che verranno. In fondo, si sa, queste si interpretano e si applicano a secondo i casi. Non è stato così anche per il Patto di stabilità? A quel punto come per magia riemerge dalle ceneri, come un’araba fenice, la ‘relazione speciale’ tra Francia e Germania. In fondo, in ogni sceneggiatura che si rispetti, c’è sempre una quinta colonna". (segue) (Com)