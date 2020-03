Egitto: coronavirus, governo dispone chiusura spiagge

- Il ministro egiziano per lo Sviluppo locale Mahmoud Shaarawy ha disposto la chiusura di tutte le spiagge del paese, come parte delle misure di contenimento all'epidemia di coronavirus. La decisione, riferisce il quotidiano "Youm7", cade dopo che sui social egiziani sono circolati numerosi video e foto di decine di persone sulle spiagge di Ain Sukhna ed Alessandria, che hanno violato le disposizioni governative per contenere il contagio in Egitto. Oltre alle spiagge, Shaarawy ha ricevuto un rapporto secondo cui circa 54.948 edifici a livello nazionale sono stati interamente disinfettati e ripuliti, mentre 4.257 negozi avrebbero violato l'ordine di chiusura. Secondo il rapporto, le autorità hanno sequestrato shisha da circa 4.748 caffè e chiuso 4.045 centri educativi che erano rimasti aperti. Il governo ha inoltre disposto la chiusura dicirca 1.449 mercati pubblici e 1.656 sale per matrimoni che non avevano finora rispettato il divieto. (Res)