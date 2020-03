Roma: 47enne tenta di gettarsi nel Tevere, salvato da poliziotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È circa mezzanotte quando in via Giulio Cesare due donne visibilmente agitate fermano due pattuglie del reparto Volanti della Polizia. Stanno cercando disperate un uomo - fratello di una e marito dell'altra - che poco prima le ha salutate manifestando intenti suicidi. L'uomo, un 47enne romano, si è allontanato a bordo di un'autovettura dirigendosi verso il lungotevere, con l'intenzione di gettarsi nel fiume. È qui che è cominciata ieri notte la ricerca dei poliziotti del reparto volanti edel commissariato Prati. L'uomo è stato avvistato dagli agenti poco dopo vicino Castel Sant'Angelo, nei pressi del lungotevere Castello. Quando i poliziotti si sono avvicinati il 47enne ha iniziato a dare in escandescenza chiedendo di essere lasciato in pace e manifestando il desiderio di farla finita. All'improvviso ha iniziato a correre ed è salito sul parapetto che costeggia il Tevere, sporgendosi verso il fiume come per lanciarsi. Fortunamente, però, è stato afferrato dai poliziotti. Malgrado continuasse a dimenarsi per liberarsi dalla presa, gli agenti lo hanno bloccato e posto in salvo. Sul posto è intervenuto personale del 118 per le cure del caso. (Rer)