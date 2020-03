Roma: sorpreso a bere birra in area di servizio minaccia carabinieri, denunciato 38enne

- I carabinieri della compagnia Roma piazza Dante hanno denunciato a piede libero un 38enne romano, con precedenti, con le accuse di inosservanza provvedimento dell’autorità, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. L'uomo p stato sorpreso dai militari sul tratto urbano dell’autostrada A24, in evidente stato di ebbrezza mentre consumava una birra all’interno di un’area di servizio. Alla richiesta dei militari di fornire le proprie generalità e il documento di riconoscimento, il 38enne ha inveito contro i carabinieri, apostrofandoli con frasi oltraggiose e minacciose. I successivi accertamenti hanno accertato che il 38enne era in possesso di un’autocertificazione, supportata da documentazione della società di autotrasporti da cui dipende, attestante impegni lavorativi che non giustificavano la sua presenza in zona. (Rer)