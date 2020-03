Coronavirus: Piemonte, 41 pazienti guariti, altri 162 negativi al primo tampone

- Stamattina l’Unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato che è salito a 41 il numero di pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia: 21 residenti in provincia di Torino, 3 nell’Alessandrino, 5 nel Cuneese, 5 nell’Astigiano, 4 del Novarese, 1 nel Vercellese, 2 provenienti da fuori regione. Altri 162 sono “in via di guarigione”, cioè risultati negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia, in attesa dell’esito del secondo. (Rpi)