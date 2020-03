Milano: aveva truffato ong per cui lavorava in Zimbabwe, 41 arrestato in hotel del centro

- Aveva raccolto fondi per la ong di cui era responsabile, per usarli poi scopo personale. Per questo un 41enne italiano, su cui pendeva un ordine di cattura internazionale per truffa, è stato arrestato giovedì sera a Milano dagli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Milano, che, con la collaborazione dell’Interpol di Roma, lo hanno rintracciato all'interno di un hotel di via Passarella, in pieno centro, a seguito della segnalazione telematica “Alert Alloggiati”. L’uomo era ricercato in campo internazionale perché nel 2011 era stato condannato dal tribunale di Harare, nello Zimbabwe, ad 8 anni di reclusione in quanto, in qualità di rappresentante di una ong italiana, tra il 2010 e il 2011, aveva raccolto la somma di 200 mila dollari utilizzandola poi per scopi personali. (com)