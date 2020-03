Egitto: coronavirus, procura annuncia sanzioni per diffusione fake news

- La procura dell'Egitto sanzionerà chi pubblica nel paese notizie false sull'epidemia di coronavirus. In una nota rilanciata dai media egiziani, la procura sottolinea che per questo tipo di infrazioni agli articoli 80, 102 e 188 del codice sono previste multe fino a oltre 1.200 dollari e la detenzione in carcere per un periodo che va dai sei mesi a cinque anni. Secondo le autorità de Il Cairo, si tratta di infrazioni che distraggono l'opinione pubblica dagli sforzi ufficiali di contenimento dell'epidemia. Fra le più recenti false informazioni circolate ci sarebbe secondo le autorità quella che lo stato garantirà pieno stipendio al settore privato e concederà esenzioni fiscali, aumenti e un notevole taglio dei prezzi del carburante.(Res)