Armenia: coronavirus, Usa stanziano 1,1 milioni di dollari per lotta a Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha messo a disposizione quasi 274 milioni di dollari in aiuti sanitari d'emergenza e finanziamenti umanitari a 64 dei paesi più a rischio del mondo per contrastare la pandemia di Covid-19, di cui 1,1 milioni di dollari destinati all'Armenia. “Accogliamo con favore questo primo pacchetto di aiuti”, ha dichiarato Raffi Hamparian, presidente del Comitato nazionale armeno dell'America (Anca), in un comunicato. “L'Anca incoraggia l'immediata la riprogrammazione dei fondi già stanziati dal Congresso per l'Armenia per contribuire a far fronte a questa crisi. Così come abbiamo fatto dall'inizio di questa pandemia globale, rimarremo impegnati con i dirigenti del ramo esecutivo e legislativo per sostenere gli sforzi congiunti Usa-Armenia per contenere il Covid-19 e prenderci cura di coloro che soffrono di questo virus”, conclude la nota. Il numero di casi confermati di coronavirus in Armenia è aumentato a 372. Lo ha reso noto oggi il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie del ministero della Sanità armeno. “In Armenia sono 372 i casi confermati di Covid-19 e 28 i guariti. Una persona è deceduta”, afferma la nota, secondo cui un totale di 343 persone sono attualmente in cura e 2.172 sono risultate negativi al tampone. Ieri la portavoce del ministero della Sanità, Alina Nikoghosyan, aveva confermato 39 i nuovi casi positivi al test per il Covid-19 in Armenia, portando il numero totale a 329 contagi. (Res)