Germania: coronavirus, misure restrittive in vigore fino al 20 aprile

- Fino al 20 aprile prossimo, non vi sarà alcun allentamento delle misure per il contenimento della pandemia di coronavirus adottate dal governo federale e dai Lander. “Fino ad allora, tutti i provvedimenti rimangono in vigore”, ha dichiarato il capo di gabinetto della Cancelleria federale, Helge Braun, durante un’intervista rilasciata oggi al quotidiano “Der Tagesspiegel”.(Geb)