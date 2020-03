Coronavirus: Catalfo, firmato decreto su funzionamento reddito di ultima istanza (3)

- Le domande per l’indennità possono essere presentate da professionisti e lavoratori autonomi presso gli enti di previdenza ai quali sono iscritti. “Si tratta di un primo intervento per fronteggiare immediatamente la situazione di emergenza – continua Catalfo –. Siamo già al lavoro sulle nuove misure per il decreto aprile, dove l’obiettivo è di prevedere, per queste categorie di lavoratori, un indennizzo di importo superiore”. (Rin)