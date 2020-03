Coronavirus: accademia nazionale Santa Cecilia pubblica incisioni da archivio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte domani, domenica 29 marzo, sulla pagina Facebook dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia la rubrica Santa Cecilia, una storia che non si ferma dedicata alla storia dell'Istituzione e che - con cadenza settimanale - propone parallelamente l'ascolto di alcune preziose registrazioni di archivio che, di settimana in settimana, costituiranno una sorta di storia acustica della sua attività concertistica e discografica. I documenti sonori esclusivi vanno dal 1937 e arrivano fino ai giorni nostri e vedono tra i protagonisti, oltre alle compagini ceciliane, Victor De Sabata, John Barbirolli, Franco Ferrara, Enrico Maria Giulini e tanti altri fino ad Antonio Pappano. Sarà come entrare in sala e partecipare a una grande stagione di concerti imperdibili. (segue) (Com)