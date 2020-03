Coronavirus: Caudo, sempre più famiglie chiedono aiuti alimentari al municipio

- Solo nel III municipio sono 54 le famiglie che con l'emergenza coronavirus hanno fatto richiesta per avere ricevere un pacco alimentare. Spiega il presidente del Municipio Giovanni Caudo: "L'incremento è dovuto alla mancanza di sostegno imposto dal confinamento di altri servizi di assistenza (come le parrocchie) ma anche all'effetto della sospensione delle attività legate a determinati settori produttivi come la ristorazione e il turismo e, quindi, alla drastica riduzione del reddito da parte di molti nuclei familiari. Tra loro, tantissimi quelli con donne impiegate in lavori domestici. La prospettiva, verosimilmente, è il drammatico aumento delle richieste". Attualmente sono 232 le famiglie assistite dal Municipio per la distribuzione dei pacchi alimentari. E per adesso, assicura Caudo: "Il municipio riesce a soddisfare le richieste senza creare liste di attesa". (segue) (Rer)