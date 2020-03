Coronavirus: Caudo, sempre più famiglie chiedono aiuti alimentari al municipio (2)

- Il servizio del Municipio III è possibile anche grazie a diverse associazioni di volontariato: la Nsa Roma che assiste 137 nuclei, di cui 14 segnalati dall'avvio dell'emergenza sanitaria, la Fukio che assiste 40 nuclei. "Inoltre - ricorda Caudo - l'attivazione dell'unità di coordinamento locale della protezione civile presso la Direzione sociale del Municipio, richiesta alla sindaca e finalmente operativa da lunedì, ci consentirà di attivare altre associazioni già disponibili a collaborare come l'associazione civici pompieri volontari che seguono ogni giorni 80 persone segnalate dalla Comunità ebraica in tutta la città di Roma e l'associazione di protezione civile brigata volontaria svs Roma. La solidarietà non si ferma mai ed è bello constatare che siano tanti quelli che stanno lavorando duramente perché le persone più fragili possano trovare un sostegno concreto in questi giorni, non ultime le assistenti sociali del Municipio che pur tra mille difficoltà stanno rispondendo con estrema solerzia alle sollecitazioni dell'amministrazione. A tutti loro dico grazie, siamo davvero orgogliosi di voi". (Rer)