Coronavirus: aeronautica tedesca trasporta pazienti italiani in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un Airbus A310 dell'aeronautica tedesca (Luftwaffe) è decollato questa mattina dall'aeroporto di Colonia per raggiungere Bergamo e trasportare negli ospedali della Germania malati gravi affetti da coronavirus. Come riferisce l'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”, l'aereo è stato equipaggiato per fungere da unità di terapia intensiva in volo. L'Airbus A310 farà ritorno oggi stesso presso la sezione militare dell'aeroporto militare di Colonia-Bonn. I malati verranno ricoverati presso gli ospedali di Colonia, Bonn e Bochum. “In tempi di estrema emergenza, è naturale che siamo al fianco dei nostri amici. Questo è un importante segnale di solidarietà. L'Europa deve restare unita”, ha commentato il ministro della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu). (Geb)