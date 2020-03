Coronavirus: Sala, videoconferenza con i sindaci del mondo per confrontarci su riapertura città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindaci dell’organizzazione C40 (cities climate leadership) si sono riuniti ieri in videoconferenza, per parlare dell’emergenza coronavirus. Lo ha riferito il primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala, in un video pubblicato sui social. “Ieri lunga video conferenza con un centinaio di sindaci di grandi città del mondo. È stata organizzata dalla C40, che è l’organizzazione che ci riunisce, presieduta dal sindaco di Los Angeles, il quale ha chiesto a due sindaci, quello di Seul e quello di Milano, di relazionare sulla situazione", ha detto Sala, aggiungendo: "Ci siamo confrontati per capire cosa fare adesso, che misure prendere, ma anche per immaginare come si progetterà la riapertura delle nostre città. E il confronto con loro è veramente importante”. (Rem)