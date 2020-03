Coronavirus: Sala, probabilmente riapertura sarà a step, Milano non sia impreparata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È prematuro parlare di riapertura, ma Milano non sia impreparata per quando sarà possibile attuarla. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video pubblicato sui social. "A proposito di riapertura capisco che al momento è prematuro immaginarla: non sappiamo quando riusciremo a riaprire, però io non voglio che Milano sia impreparata quando si potrà farlo", ha detto il sindaco, aggiungendo che "probabilmente sarà una riapertura a step, a tempi, ma vorrei dirvi che sto lavorando su alcuni capitoli. Ne cito tre in particolare: come rimodulare le infrastrutture, dalle infrastrutture in mobilità, come le metropolitane, alle infrastrutture digitali, come la disponibilità di banda larga. Secondo capitolo: come usufruire degli spazi pubblici, da San Siro, a un cinema e un teatro: come si entra, come si esce, come si gestisce il momento in cui si è vicini. Non è semplice e bisogna pensarci veramente bene". "Il terzo capitolo - ha concluso Sala - è come far ripartire l'economia. Io presumo che alle grandi aziende penserà il governo, ma io mi devo occupare di quel piccolo tessuto economico e culturale che è in gran parte la vita di una città come Milano". (Rem)