Coronavirus: Castelli, imprese hanno bisogno subito di liquidità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispondendo ad una domanda sull’aumento dei miliardi a garanzia delle leve finanziarie di Cdp, Castelli prosegue: "La politica deve scegliere come utilizzare bene le leve per sostenere le aziende italiane con strumenti che hanno moltiplicatori importanti, usati in tutto il mondo. Dobbiamo avere tutti in testa che le imprese hanno bisogno di liquidità. Ora". Quanto alle aziende strategiche precisa: "è necessario dotarsi di una struttura per la golden power a tutela dei nostri asset. Non è escluso che vengano presi a modello strutture già esistenti in altri Paesi europei". (Rin)