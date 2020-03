Indonesia: coronavirus, governo definirà aree di quarantena

- L'Indonesia adotterà una "quarantena circoscritta" in alcune aree, come misura per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus. Lo ha annunciato il ministro della Sicurezza indonesiano, Mahfud Md, in un video-messaggio inviato ai giornalisti. "Non imporremo un blocco, ma una quarantena di area", ha detto il ministro, commentando che "le persone spesso associano le quarantene di area ai blocchi, quando in realtà sono cose diverse", ha detto. Secondo molti analisti tuttavia, incluso l'esperto di pianificazione urbana Yayat Supriatna, la scelta di definire la misura come "di area" risponde più alla necessità di non scatenare il panico fra i cittadini che ad una diversa strategia di contenimento del contagio. "Si tratterà di un blocco parziale", ha detto Yayat al quotidiano "The Straits Times". Nell'arcipelago, che con oltre 17 mila isole e circa 270 milioni di abitanti è il più grande al mondo ed il quarto paese più popoloso a livello globale, sono stati ad oggi confermati 1.155 casi di contagio, di cui 102 morti e 52 guariti. I centri più colpiti sono la capitale Jakarta (598), seguita dalle province di West Java, Banten e East Java che hanno riportato rispettivamente 98, 84 e 66 casi. (Res)