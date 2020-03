Roma: Raggi, proseguono lavori su via Palmiro Togliatti

- Proseguono i lavori su viale Palmiro Togliatti nel tratto tra l’A24 e l’incrocio con via Ettore Franceschini, nel quadrante est della città. Lo comunica la sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook. "Con Strade nuove - scrive sulla sua pagina la prima cittadina - nei giorni scorsi avevamo già riqualificato un’altra parte di questa strada che è una delle arterie di traffico più importanti del IV municipio. Oltre ai lavori di messa in sicurezza, rinnovo dell’asfalto, bonifica della rete idraulica e pulizia completa delle caditoie, abbiamo effettuato un restyling della segnaletica stradale. Si tratta di interventi in manutenzione ordinaria ed è fondamentale il lavoro di programmazione che ci consente di agire in maniera efficace e tempestiva per risolvere le criticità". La sindaca poi ricorda in generale l'operazione Strade nuove. "Con la quale - spiega -solo per la manutenzione ordinaria di strade e ponti della città dal 2016 abbiamo stanziato oltre 95 milioni di euro, con un incremento annuo di circa 7 milioni. Per gli interventi di manutenzione straordinaria, grazie a lavori approfonditi ed a progetti approfonditi, abbiamo speso oltre 206 milioni di euro. E gli investimenti proseguono". (Rer)