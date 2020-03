Melzo (MI): aggredisce coinquilini, dà fuoco alle lenzuola e si barrica in casa per 6 ore

- Dà in escandescenza, aggredisce i coinquilini e si barrica in casa per sei ore, fino a che i carabinieri non fanno irruzione e lo arrestano. È successo la scorsa notte a Melzo, in provincia di Milano. Intorno alle 23.30 un vicino di casa ha segnalato al 112 una lite all’interno di un appartamento di via Matteotti. I carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda, giunti nei pressi del condominio, hanno accertato che al terzo piano l’ospite, un 40enne domenicano, in stato di forte alterazione psicofisica, si era barricato in casa, danneggiando suppellettili e dando fuoco ad alcune lenzuola, per poi spegnere le fiamme autonomamente. In casa erano presenti la moglie domenicana 25enne e due connazionali, un 44enne e un 37enne (l’affittuario) e un cittadino albanese 37enne, che sono riusciti a fuggire in strada. Sul posto sono giunte anche aliquote di primo intervento (Api) del comando provinciale dei carabinieri di Milano e un negoziatore, per la mediazione con l’esagitato, non andata però a buon fine. Alle 5 circa, le Api hanno fatto irruzione in casa dalla porta d’ingresso, bloccando in sicurezza e senza riportare lesioni il sudamericano, che era disarmato. L’uomo, risultato colpito da un mandato d’arresto europeo a seguito di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Venezia per una rapina in abitazione commessa il primo gennaio 2016 a S.Donà di Piave (VE), è stato arrestato anche per resistenza e lesioni personali ed è attualmente piantonato all’ospedale di Melzo (MI) in attesa di consulto psichiatrico.(Rem)