Kosovo-Serbia: inviato speciale Usa Grenell, premier Kurti mantenga promessa di abolire dazi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione è stata diffusa dopo che il parlamento del Kosovo ha votato a favore di una mozione di sfiducia nei confronti del premier Kurti. Quest'ultimo ha affermato che "la mozione è stata una congiura politica", sostenendo che dietro ci sia un progetto statunitense per uno scambio di territori fra il Kosovo e la Serbia quale parte di una accordo per la normalizzazione delle relazioni fra i due paesi. L'obiettivo della sfiducia, ha denunciato Kurti, è stato quello di indebolire il governo, più che rovesciarlo. “Mentre il senso di tutto questo è che, secondo le direttive dell'ambasciatore Richard Grenell, in Kosovo ci sono oltre 80 parlamentari disposti a mettere a rischio anche la vita dei cittadini solo perché possa essere realizzato lo scambio presidenziale”, ha detto Kurti, secondo il quale il presidente kosovaro Hashim Thaci e l'omologo serbo Aleksandar Vucic avrebbero già concordato uno scambio di territori. (Kop)