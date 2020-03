Disabilità: Provincia di Monza Brianza non ferma i servizi a supporto di lavoratori e disoccupati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Provincia di Monza e Brianza ha deciso di mantenere attivi i servizi a distanza per continuare a dare supporto nei percorsi di accompagnamento al lavoro e non isolare una categoria fragile di lavoratori. La Provincia ha infatti deciso di permettere l'erogazione a distanza di alcune attività finanziate dal piano Lift (lavoro, integrazione, formazione, territorio) con l’obiettivo - spiega una nota - di non interrompere i percorsi di orientamento e accompagnamento al lavoro che coinvolgono 400 cittadini con disabilità e sono già finanziati attraverso fondi regionali per un valore di 1.375.000 euro. "Stiamo affrontando una situazione di estrema emergenza che ha richiesto di adottare prescrizioni molto rigide tra cui la distanza dal prossimo come misura di sicurezza. Abbiamo pertanto sospeso diverse attività di sportello, che vivono della vicinanza e del contatto, per tutelare la salute degli operatori e dei cittadini. Ma riteniamo che nel caso di servizi che riguardano lavoratori con disabilità sia fondamentale mantenere un filo per non interrompere percorsi avviati con il solo obiettivo di non fare perdere a questi lavoratori la fiducia nel futuro e aiutare a superare la paura di essere isolati, perdendo opportunità che prima dell’emergenza sembravano possibili. Sappiamo bene che ci troveremo davanti un diverso scenario economico e sociale alla fine della emergenza: per questo non possiamo abbassare la guardia e dimenticarci dei cittadini più fragili che potrebbero essere i primi a pagare, in termini di occupabilità, il prezzo della inevitabile crisi”, spiega il presidente della Provincia Mb Luca Santambrogio. (segue) (com)