Disabilità: Provincia di Monza Brianza non ferma i servizi a supporto di lavoratori e disoccupati (2)

- Lift - ricorda la nota della Provincia - prevede, tra le tante attività, la predisposizione di percorsi personalizzati di inserimento per la persona con disabilità, da realizzarsi con il supporto di enti accreditati al lavoro, Afol Monza e Brianza, cooperative sociali, unità di offerta socio-sanitaria, Comuni che gestiscono i servizi per l'integrazione lavorativa, associazioni di solidarietà familiare, organizzazioni di volontariato. Attraverso modalità di lavoro remoto – videochiamate, chat, skype - gli operatori potranno continuare a erogare alcuni servizi che puntano al mantenimento del contatto con l'utenza. Saranno mantenute così le attività di tutoring a distanza per le persone in dote mantenimento o inserimento, già assunte e al lavoro, così come i servizi di orientamento e supporto nella ricerca di un lavoro. In particolare saranno mantenuti attivi i canali di comunicazione con quelle imprese, profit o no profit, interessate o disponibili a valutare l'opportunità di avviare percorsi di integrazione lavorativa delle persone con disabilità. Infine si manterranno i contatti con i servizi invianti o coinvolti nei percorsi rivolti alle persone attraverso il contatto telefonico, skype, le e-mail e le chat. Questo contatto si ritiene utile non solo ai fini del percorso individuale delle persone che si troveranno ad affrontare una fase con i servizi sanitari chiusi o a basso regime di attività, ma anche al fine di mantenere un po' "il polso della situazione" nei diversi territori allargando il punto di vista in questo momento di chiusura. (com)