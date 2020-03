Libia: l’ambasciatore Usa invita Haftar a fermare le operazioni militari a Tripoli

- L'ambasciatore degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, ha sollecitato il generale Khalifa Haftar a rispettare la tregua umanitaria per affrontare il coronavirus e a sospendere le operazioni militari a Tripoli. In una lettera aperta ai leader politici e militari della Libia e al popolo libico, il diplomatico statunitense ha espresso rammarico per l’aumento degli scontri militari che “mettono in pericolo gli operatori sanitari e distraggono i libici da un compito più urgente: affrontare il nostro nemico comune, la Covid-19”. Secondo Norland, “il generale Haftar dovrebbe sospendere la sua campagna a Tripoli, consentendo a entrambe le parti di tornare nel quadro del cessate il fuoco stabilito attraverso i negoziati 5+5 dell'Unmsil (la missione Onu) a Ginevra”. Il diplomatico ha esortato entrambe le parti a fermare immediatamente lo spiegamento di combattenti stranieri che costituiscono “una reale minaccia” di diffusione della pandemia nel paese. (segue) (Lit)