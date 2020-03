Libia: l’ambasciatore Usa invita Haftar a fermare le operazioni militari a Tripoli (2)

- "Gli Stati Uniti ritengono gli attori esteri responsabili di aver alimentato il conflitto e sono procinto di affrontare la questione attraverso canali diplomatici", si legge ancora nella missiva. "Senza una risposta forte e unificata, la nuova epidemia di coronavirus potrebbe diffondersi rapidamente e creare un’emergenza per la salute pubblica. Malattia e morte potrebbero diffondersi tra soldati e civili", ha aggiunto l'ambasciatore. L'unico modo per la Libia di sopravvivere a questa epidemia, che secondo Norland è la peggiore degli ultimi 100 anni, è con il coraggio e l'azione della sua leadership e dei singoli individui. "Mentre guardo il mio paese affrontare un brusco aumento nei casi confermati di Covid-19, esorto fortemente i libici a intraprendere questi passi", ha dichiarato Norland. Infine, l’ambasciatore ha sottolineato che la cessazione delle ostilità è una "necessità assoluta" per dare alle autorità sanitarie pubbliche di tutta la Libia l'opportunità di collaborare e unire gli sforzi per contenere la diffusione di questa epidemia. (Lit)