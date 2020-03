Coronavirus: Pd, governo convochi tavolo con enti locali

- Il governo convochi un tavolo con gli enti locali sull'emergenza coronavirus. È questa la proposta della senatrice Caterina Bini, responsabile enti locali della segreteria del Pd. "Insieme al lavoro in corso sull'emergenza sanitaria e sulle prime misure di sostegno ai redditi delle famiglie e delle imprese, si deve affrontare con maggiore determinazione il grido d'allarme lanciato dagli enti locali - afferma in una nota - . Non dobbiamo lasciare soli i sindaci e gli amministratori che tra mille difficoltà, a partire dal crollo dei tributi locali, sono i più esposti nel contenimento dell'epidemia e delle prime conseguenze economiche sui territori. Così come è stato fatto con le parti sociali e con la cabina di regia con le opposizioni, il governo valuti se convocare quanto prima un tavolo con gli enti locali per coordinare e valutare le diverse emergenze nelle amministrazioni locali". (Rin)