Coronavirus: Unicef invia aiuti ai paesi colpiti (2)

- Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ha consegnato alla provincia di Hubei e ad altre regioni della Cina circa 3 milioni di dollari di attrezzature ospedaliere e dispositivi di protezione personale per aiutare il governo a rispondere alla Covid-19. Le forniture comprendevano defibrillatori, monitor per elettrocardiogramma, sistemi portatili a ultrasuoni, pompe per infusione, maschere N95, camici, occhiali, tute protettive e guanti. Dal primo marzo, tre spedizioni – per circa 8 tonnellate - di forniture di dispositivi di protezione individuale (Dpi) sono arrivate a Teheran, in Iran. Gli aiuti sono stati distribuiti agli ospedali e alle strutture sanitarie delle sei province più colpite, con 18,5 tonnellate di Dpi che dovrebbero arrivare nel Paese nei prossimi giorni. Questa settimana, l'Unicef ha inviato 14 tonnellate di Dpi in Pakistan per proteggere gli operatori sanitari in prima linea, tra cui 114.300 maschere chirurgiche, 12.681 camici e 449.868 guanti. Altre spedizioni previste riguardano dispositivi di protezione per Corea del Nord, Eritrea, Indonesia, Palestina e Venezuela e concentratori di ossigeno in Sud Sudan, Repubblica democratica del Congo, Eritrea, Ucraina e Afghanistan. (segue) (Com)