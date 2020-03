Coronavirus: Unicef invia aiuti ai paesi colpiti (3)

- Nonostante l'Europa sia una delle regioni più colpite da Covid-19, la Supply Division dell'Unicef a Copenhagen, il più grande magazzino umanitario del mondo, rimane pienamente operativo: opera con turni sette giorni su sette e continua a produrre kit che includono forniture per la salute, l'acqua, i servizi igienico-sanitari, lo sviluppo della prima infanzia e l'istruzione. I team di tutta la divisione stanno lavorando duramente per aumentare l'accesso alle forniture per Covid-19, continuando nel contempo a sostenere le altre operazioni in corso già programmate e a rispondere alle emergenze, anche in Yemen, Siria e Repubblica democratica del Congo. L'Unicef ha anche adottato misure preventive decentralizzando alcune delle sue scorte più urgenti, spostando gli aiuti, compresi i kit di emergenza e altre forniture di soccorso essenziali da Copenaghen agli hub di Dubai, Panama e Accra. "Lo scorso mercoledì, l'Unicef ha lanciato un appello per 651,6 milioni di dollari per sostenere la sua risposta alla pandemia Covid-19. Come Unicef Italia stiamo promuovendo una campagna di raccolta fondi che ci vedrà impegnati in prima persona per affrontare questa emergenza nei prossimi mesi. È possibile effettuare una donazione tramite il sito web www.unicef.it/coronavirus", ha detto il presidente dell'Unicef Italia, Francesco Samengo. (Com)