Coronavirus: Di Maio, necessario fare debito per investimenti, Bce lo sostenga

- La sospensione del Patto di stabilità deve "necessariamente prevedere, allo stesso tempo, un sostegno della Banca centrale europea sull'emissione di titoli di Stato". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Euronews. "È fondamentale - ha sottolineato Di Maio - . Noi vogliamo che si segua anche quella ricetta che ha indicato in questi giorni Mario Draghi. In momenti di guerra, perché l'Italia in questo momento si sente in guerra contro un nemico invisibile che è il virus, ai Paesi serve fare debito per fare investimenti e, ovviamente, la creazione di quel debito deve essere sostenuta dalla Banca centrale". (Rin)