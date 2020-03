Coronavirus: Di Maio, grande alleanza per vaccino, no ritardi

- Per fermare la diffusione del coronavirus serve una grande alleanza internazionale sui vaccini. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Euronews. "Se dobbiamo lavorare a un vaccino che possa tutelare le nostre popolazioni per sempre, non possiamo permetterci ritardi - ha precisato -. E come si fa ad accelerare il processo per arrivare a un vaccino? Con una grande alleanza internazionale sui vaccini. Non possiamo neanche permettere che il vaccino possa essere di pochi: deve essere di tutti". (Rin)