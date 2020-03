Coronavirus: 228 nuovi casi in Russia nelle ultime 24 ore, bilancio sale a 1.264

- Il numero di pazienti infetti da Covid-19 in Russia è aumentato di 228 persone nelle ultime 24 ore, portando il bilancio complessivo a 1.264 contagi. Lo ha reso noto oggi il Centro operativo per il contenimento dell'epidemia, secondo cui 114 casi sono stati confermati a Mosca e 36 nella regione di Mosca. In generale l’epidemia è stata registrata in 62 regioni russe. (Rum)