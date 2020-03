Medio Oriente: Israele bombarda Hamas a Gaza dopo lancio razzi

- Israele ha colpito degli obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza ieri sera in risposta al lancio di razzi partiti dall’enclave palestinese contro gli insediamenti ebraici. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno bersagliato in particolare una base di Hamas vicino a Beit Lahia, nella parte settentrionale della Striscia di Gaza. Si tratta della prima escalation di questo tipo dagli scontri alla fine di febbraio tra Israele e il Jihad islamico, secondo gruppo islamista armato palestinese dopo Hamas. "Un razzo è stato appena lanciato da Gaza verso civili israeliani nel sud di Israele", hanno scritto le forze armate israeliane su Twitter. Secondo i media dello Stato ebraico, il razzo è atterrato in un luogo deserto senza causare danni o vittime. L’attacco avviene nel contesto delle pesanti restrizioni ai movimenti della popolazione israeliana per combattere la diffusione del nuovo coronavirus. Alla fine di febbraio, il Jihad islamico ha lanciato più di 80 razzi contro Israele dopo che le Idf avevano ucciso un combattente del gruppo, accusato di aver tentato di piazzare un ordigno esplosivo vicino alla recinzione che separa Israele dalla Striscia di Gaza.(Res)