Cina-Croazia: premier Li su coronavirus, Pechino faciliterà acquisto croato di forniture mediche

- La Cina farà del suo meglio per sostenere la Croazia nella lotta contro l'epidemia di coronavirus in corso e facilitare l'acquisto di forniture mediche da Pechino attraverso canali commerciali. Lo ha detto il primo ministro cinese Li Keqiang all'omologo croato, Andrej Plenkovic, durante un colloquio telefonico avuto ieri sera. Li, riferisce l'agenzia di stampa cinese "Xinhua", ha espresso al premier croato la solidarietà del suo paese, osservando che la Cina è riuscita a contenere i contagi facendo sforzi di unità. Per Li, è necessario che la comunità internazionale intensifichi la cooperazione per rispondere collettivamente all'emergenza: Pechino spera inoltre che la Croazia adotterà forti misure per proteggere la sicurezza e provvedere ai bisogni essenziali dei cittadini cinesi che lavorano e vivono in Croazia, compresi gli ingegneri e il personale tecnico che lavorano nei grandi progetti. (segue) (Res)