Cina-Croazia: premier Li su coronavirus, Pechino faciliterà acquisto croato di forniture mediche (2)

- Da parte sua, il primo ministro Plenkovic ha elogiato la Cina per gli sforzi messi in atto per il contenimento del contagio ed espresso la speranza per il supporto cinese nell'acquisto di forniture e attrezzature necessarie per il controllo dell'epidemia. Come presidenza dell'Ue, la Croazia si impegna a promuovere la cooperazione dell'Unione con la Cina e convocherà quanto prima una videoconferenza dei ministri della Salute per facilitare la condivisione di esperienze e la risposta comune alle epidemie. (Res)