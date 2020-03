Difesa: ministro Guerini, condoglianze a famiglie Carabinieri morti per Covid-19

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha esteso le condoglianze alle famiglie dei Carabinieri Mario D'Orfeo e Fabrizio Gelmini, morti questa mattina dopo aver contratto il Covid-19. “Voglio esprimere la mia vicinanza e quella del governo all'Arma dei Carabinieri, in prima linea in questa emergenza, che oggi piange la scomparsa di altri due nostri militari. Sono vicino a tutti gli italiani che stanno soffrendo per la perdita di un proprio caro. Come ha ricordato, ieri, nel video messaggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, stiamo vivendo una pagina triste della nostra storia ma abbiamo altre volte superato periodi difficili e drammatici e vi riusciremo certamente – insieme – anche questa volta”, ha affermato Guerini in una nota. Il luogotenente Mario D'Orfeo, 55 anni, era il comandante di stazione di Villanova d'Asti mentre il maresciallo maggiore Fabrizio Gelmini, 58enne, era addetto alla stazione di Pisogne (Brescia). (Com)