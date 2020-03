Milano: a fuoco il settimo piano del tribunale, nessun ferito (2)

- (segue) In via Carlo Freguglia, fuori dal tribunale ordinario di Milano, sono ancora presenti diverse squadre dei vigili del fuoco, carabinieri, polizia, un’ambulanza e un’unità mobile per la protezione delle vie respiratorie. L’incendio divampato al settimo piano del tribunale, che ha mandato a fuoco l’archivio informatico della cancelleria del Gip, è stato spento, ma gli ultimi piano del Palazzo di Giustizia restano al momento inagibili, poiché allagati. Si indaga sulle possibili cause del rogo, al momento ignote. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è anche quella di un corto circuito.(Rem)