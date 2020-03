Roma: tenta la truffa del "falso incidente", arrestato 40enne

- I poliziotti del reparto volanti di Roma hanno arrestato per tentata rapina un 40enne di Pomigliano d'Arco. Ieri pomeriggio R.F., queste le sue iniziali, a bordo di un auto, ha simulato un incidente con un altro mezzo in zona Prenestina: su via Palmiro Togliatti, all'altezza di via dei Pioppi. Sceso dal mezzo, R.F. ha iniziato a gridare contro l'uomo e la donna che si trovavano all'interno dell'altra vettura, minacciandoli e chiedendo 200 euro come ristoro dei presunti danni subiti. La situazione è stata segnale alla sala operativa della Questura, e così sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno bloccato e arrestato il truffatore. (Rer)