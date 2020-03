Coronavirus: Campidoglio, giunta valuta differimento canoni per operatori pubblicità (2)

- "Stiamo scandagliando tutti gli strumenti in nostro possesso per dare un aiuto concreto alle nostre imprese, che risentono economicamente delle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria. Come per altri comparti della filiera produttiva romana, valutiamo anche per gli operatori della pubblicità una sospensione dei pagamenti dovuti a Roma Capitale. La necessità di cassa delle imprese è il primo scoglio da affrontare nel breve termine, pertanto cerchiamo di dar loro un ristoro immediato, in considerazione della ricaduta negativa dello stop alle attività produttive che regolarmente si servono dei servizi di pubblicità", ha dichiarato Carlo Cafarotti, assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale. "Con il differimento del canone per le iniziative pubblicitarie, Roma Capitale riconosce il ruolo fondamentale di stimolo all'economia che gli operatori della pubblicità hanno. È importante quindi dare supporto a questo settore, fortemente scosso per il disimpegno dalla promozione dei propri prodotti a cui molte attività sono state costrette a seguito delle misure di restrizione. Roma ripartirà grazie anche alla pubblicità", ha spiegato Gianni Lemmetti, assessore al Bilancio e alle Partecipate di Roma Capitale. (Rer)