Cina-Arabia Saudita: presidente Xi telefona a re Salman, ricambieremo generoso aiuto offerto in lotta a Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è determinata a ricambiare il "generoso aiuto" offerto dall'Arabia Saudita durante l'emergenza affrontata di recente da Pechino per i contagi da Covid-19, e si offre di condividere con Riad l'esperienza sviluppata nel contenimento dell'epidemia. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping al re saudita Salman bin Abdulaziz al Saud nel corso di un colloquio telefonico avuto ieri sera. Xi, riferisce l'agenzia stampa cinese "Xinhua", ha sottolineato che la Cina è "grata" a Riad per il sostegno dimostrato dal re e per le numerose spedizioni di forniture fatte dal governo e dalla società civile saudita fin dall'inizio della crisi sanitaria. Ora che l'Arabia Saudita sta a sua volta combattendo l'epidemia di Covid-19, ha aggiunto Xi, la Cina farà del suo meglio per aiutare a sconfiggerla. Il capo dello Stato si è in particolare offerto per facilitare l'approvvigionamento di forniture mediche in modo da proteggere meglio la salute dei due popoli e salvaguardare la salute pubblica a livello globale. Xi ha quindi definito un "successo" il recente vertice G20, tenuto sotto la presidenza saudita: per il capo dello Stato, i leader partecipanti hanno raggiunto "un importante consenso sulla lotta congiunta all'epidemia Covid-19 e sul ripristino della stabilità economica globale, inviando un messaggio positivo al mondo". (Res)