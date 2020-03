Difesa: Guerini su anniversario Aeronautica, Forze armate in prima linea per gestione emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate italiane sono pienamente impegnate nella gestione della più grave crisi nazionale del dopoguerra, a conferma del ruolo strategico delle Forze armate quale strumento al servizio della comunità. Lo ha dichiarato oggi il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in un messaggio inviato in occasione del 97mo anniversario della costituzione dell’Aeronautica militare. “Questo 97mo anniversario della costituzione della gloriosa ‘Arma Azzurra’ cade nel cuore di una emergenza senza precedenti, segnata da dolorosi lutti, che sta mettendo a durissima prova il nostro paese. Desidero, innanzitutto, esprimere a nome di tutta la Difesa, la più sentita vicinanza a tutti gli italiani che in questo momento sono stati colpiti così duramente nei loro affetti più cari. Non è il momento di festeggiare, lo comprendiamo tutti, ma sento fortemente il bisogno di far giungere a tutti boi, insieme ai miei auguri per questa significativa ricorrenza, la mia più viva gratitudine per l'altissimo senso del dovere e della responsabilità che, insieme a tutte le donne e agli uomini della Difesa, state dimostrando in questo momento di grande difficoltà”, ha affermato Guerini. (segue) (Com)