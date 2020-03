Difesa: Guerini su anniversario Aeronautica, Forze armate in prima linea per gestione emergenza (2)

- La Difesa tutta, ha aggiunto, “è stata chiamata su più fronti a supportare il sistema paese nella gestione della più grave crisi nazionale del dopoguerra, a conferma del ruolo strategico delle Forze armate quale strumento al servizio della comunità. L'Aeronautica militare, fin dall'inizio, ha fornito un preziosissimo contributo nell’ambito delle attività che la Difesa sta assicurando in concorso al dipartimento della Protezione civile e agli altri dicasteri impegnati per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19 nel nostro Paese. È un nostro compito e un nostro dovere farlo. Siamo grati all'Aeronautica per aver riportato in patria i nostri connazionali dalla Cina e dal Giappone; per aver messo in atto, con grande tempestività, una straordinaria macchina del soccorso aereo che, in questi giorni, sta assicurando senza sosta il trasporto in biocontenimento di pazienti contagiati; per aver fornito un fondamentale supporto alla Protezione civile, sia garantendo il trasporto di materiali e attrezzature sanitarie, anche dall'estero, sia contribuendo ad allestire strutture ospedaliere campali in aree particolarmente colpite, mettendo a disposizione anche proprio personale sanitario”, ha proseguito Guerini, ringraziando infine tutto il personale dell'Aeronautica che in questi giorni “sta continuando a operare per consentire alla Forza armata di assolvere a tutti gli altri compiti istituzionali che le competono”. (segue) (Com)