Difesa: Guerini su anniversario Aeronautica, Forze armate in prima linea per gestione emergenza (3)

- Il ministro ha quindi elogiato “la grande mobilitazione di donne e uomini che con gande competenza, professionalità, ma soprattutto con grande generosità, sta garantendo una risposta eccezionale alla crisi, mostrando di avere a cuore l’interesse nazionale e la tutela della sicurezza di tutta la comunità. Tutti abbiamo ben presente la gravità della situazione, ed è necessario che ciascuno di noi faccia la propria parte con serietà e diligenza. Lo dico a tutti i cittadini, ma lo dico pensando prima di tutto alle donne e agli uomini della Difesa, ai quali chiedo di continuare a sostenere l'eccezionale sforzo di questi giorni fin quando sarà necessario, nella consapevolezza, amplificata in questi momenti di incertezza, della funzione indispensabile svolta da tutti voi per la vita del nostro paese. Siamo scesi in campo con un impegno articolato e diversificato, in prima linea contro un ‘nemico invisibile’, che ci accomuna tutti. Per sconfiggerlo i cittadini cercano punti di riferimento. Voi tutti lo siete, per il paese intero, anche in virtù di quel prezioso complesso di valori e di tradizioni che costituisce patrimonio fondamentale di tutti gli uomini e le donne in ‘azzurro’. Un patrimonio che nel tempo è arrivato fino ai giorni nostri, rendendo la Forza armata espressione di grandi capacità e di valori inestimabili. Possa questa giornata fortificare il vostro senso di appartenenza, ritemprare il vostro spirito e darvi la forza per superare le difficoltà che ci attendono, ha concluso il ministro, secondo il quale “uniti ce la faremo”. (Com)