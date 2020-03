Coronavirus: Arma piange perdita due carabinieri

- L'Arma esprime le sue condoglianze alle famiglie dei due carabinieri deceduti nella notte dopo aver lottato contro il coronavirus. "Nella ultime ore, a causa delle complicanze di polmoniti da coronavirus, sono deceduti il luogotenente c. s. Mario D'Orfeo, 55enne, e il maresciallo naggiore Fabrizio Gelmini, 58enne, rispettivamente, comandante della Stazione carabinieri di Villanova d'Asti (At) e addetto alla Stazione carabinieri di Pisogne (Bs). Il maresciallo Gelmini lascia una moglie e due figli di 22 e 18 anni - scrive in una nota -. Entrambi impiegati presso stazioni carabinieri, hanno dedicato la propria vita al dovere, alle istituzioni e soprattutto ai cittadini e alle comunità su cui erano chiamati a vigilare. Il comandante generale e tutta l'Arma si stringono compatti intorno al dolore delle famiglie dei militari". (Rin)