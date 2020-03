Coronavirus: Grimoldi (Lega), imprese e partite Iva lombarde stanno aspettando risposte dal governo

- Le imprese e le partite Iva lombarde attendono risposte dal governo. Lo dichiara in una nota Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda Salvini Premier: "Le imprese e le partite Iva della Lombardia stanno ancora aspettando vere risposte dal governo, non briciole o elemosina, e intanto i ministri cosa propongono? La Bellanova chiede di regolarizzare i clandestini, Provenzano di dare ammortizzatori a chi lavora in nero e adesso di estendere il reddito di cittadinanza. Il governo purtroppo conferma di essere anni luce lontano dalla realtà delle imprese che fanno grande il nostro Paese e rappresentano un quinto del Pil nazionale". (Com)