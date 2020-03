Business news: Russia, Sberbank rivede previsioni annuali a causa del coronavirus e crollo dei prezzi del petrolio

- A causa del crollo dei prezzi del petrolio e della diffusione del coronavirus, Sberbank, il più grande istituto di credito della Russia, rivedrà le previsioni dei principali indicatori economici e finanziari per il 2020, pubblicati ogni anno nella relazione annuale. La banca prevede di pubblicare i dati "man mano che appare maggiore chiarezza, sia a livello globale, che nella realtà dell'economia russa", si afferma nel rapporto della banca sulle attività dello scorso anno. Le previsioni per il 2020, presentate a febbraio, durante l'informativa sui bilanci 2019, sono state formulate prima dell'attuale periodo di elevata incertezza, ha spiegato un rappresentante di Sberbank, citato dal quotidiano "Vedomosti". In connessione con l'epidemia di coronavirus e con il forte calo dei prezzi del petrolio, il gruppo sta rivedendo le prospettive di crescita dell'economia russa e sta analizzando vari scenari di sviluppo. Il 2020 è l'ultimo anno di attuazione della strategia triennale di Sberbank, il cui obiettivo dichiarato è quello di creare un ecosistema di imprese attorno all'istituto di credito, al fine "di competere con le aziende tecnologiche globali". (Rum)