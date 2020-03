Business news: Kazakhstan, presidente Tokayev propone prestiti agevolati alle Pmi colpite dagli effetti del coronavirus

- Il presidente del Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ha disposto l’erogazione di prestiti agevolati alle piccole e medie imprese per un importo di 600 miliardi di tenge (circa 1,3 miliardi di euro). È quanto si legge in tweet del capo dello Stato kazakho, secondo cui Tokayev “al fine di sostenere le Pmi colpite dal coronavirus”, è stata incaricata “la Banca centrale insieme all'Agenzia per la regolamentazione dei mercati finanziari di erogare prestiti agevolati per le attività operative delle Pmi per un importo di 600 miliardi di tenge per un anno a un tasso dell'8 per cento”. Il presidente ha specificato che la Banca centrale è obbligata istituire un meccanismo trasparente per garantire l’erogazione dei fondi a tutti coloro che li richiederanno. (Res)