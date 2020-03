Business news: Grecia, crescita zero nel 2020 a causa del coronavirus

- Il 2020 sarà un anno di stagnazione per la Grecia a causa delle conseguenze economiche del coronavirus. E’ quanto reso noto dalla Banca centrale di Atene che ha rivisto al ribasso le stime di crescita per quest’anno passando dal 2,4 per cento allo 0 per cento. La Banca sottolinea in un rapporto pubblicato che questo sarebbe lo scenario di base ma che al momento è impossibile potere fornire un’analisi definitiva dal momento che la crisi epidemiologica è in corso. Questo tipo di scenario è stato anticipato nella giornata di mercoledì 18 marzo anche dal ministero delle Finanze. (Gra)